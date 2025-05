"Ti racconto il Palio": a Castel del Piano storia e futuro si incontrano

La terza edizione dell'evento ha coinvolto bambini, Contrade e istituzioni in una mattinata di emozioni e celebrazione dell'identità.

Castel del Piano: Si è svolta mercoledì 22 maggio, in una splendida Piazza R. T. G. Carducci, la terza edizione di “Ti racconto il Palio”, l’evento promosso dalla Consulta delle Contrade di Castel del Piano in collaborazione con la Scuola Primaria L. Santucci, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Castel del Piano.

Una mattinata ricca di emozioni, partecipazione e contenuti, che ha visto grande affluenza di pubblico: genitori, contradaioli, cittadini e rappresentanti delle istituzioni si sono uniti ai bambini e alle insegnanti per celebrare insieme il significato più profondo del Palio e il legame tra storia, comunità e nuove generazioni.

Durante l’evento sono stati presentati i video realizzati dalle classi terze, quarte e quinte, frutto di un percorso di ricerca e narrazione costruito attraverso incontri con Priori, Capitani e Magistrati. Le classi prime e seconde hanno invece raccontato le Contrade e il Palio attraverso esplorazioni e laboratori creativi.





“Siamo davvero orgogliosi della risposta della comunità – ha dichiarato Claudio Franceschelli, presidente della Consulta delle Contrade –. Questo progetto è cresciuto nel tempo grazie all’impegno delle Contrade, alla dedizione delle insegnanti e all’entusiasmo dei bambini, che ci insegnano ogni anno come guardare al futuro senza dimenticare le nostre radici.”

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Castel del Piano e alla Regione Toscana per il sostegno e la vicinanza, alle maestre per il lavoro prezioso svolto in classe, a tutte le Contrade per l’impegno, e soprattutto ai bambini, veri protagonisti di questa festa della memoria e dell’identità.