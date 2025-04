Ti presento le nostre: ecco la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto

Domenica 27 aprile si terrà la presentazione del roster e il debutto in campionato contro il Fisciano allo stadio Scarpelli

Grosseto: Tutto pronto per la prima giornata di Serie B per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto. Domenica 27 aprile, allo stadio Simone Scarpelli, le ragazze di Paolo Verrecchia si presenteranno a tutti i tifosi e giocheranno due match contro il Fisciano. “Il debutto è sempre un momento speciale – commenta il manager Paolo Verrecchia (foto 1 di Noemy Lettieri)-, carico di emozioni: è il primo banco di prova dopo mesi di lavoro, e vogliamo vedere se saremo pronti. Le ragazze scalpitano, vogliono mettere in campo tutto ciò che hanno imparato, tutto ciò che hanno costruito in termini di esperienza e capacità in questi anni. L’obiettivo è chiaro: fare meglio dell’anno precedente. Come dico sempre, dobbiamo alzare l’asticella”.





Il roster. Natascia Aquilai (ricevitrice, interna), Stefania Balloni (lanciatrice, interna), Maria Soell Barelli (utility), Gaia Benvenuti (ricevitrice, interna), Giulia Bernardini (utility), Sofia Cappuccio (esterna, interna), Elizabeth Jane Childers (utility), Evalyn Kate Childers (lanciatrice, utility), Lilly Ann Childers (utility), Ester De Rosa (utility), Ginevra Fontana (esterna), Giorgia Franceschelli (lanciatrice, interna), Beatrice Innocenti (utility), Elettra Lanforti (esterna), Bianca Lapalorcia (lanciatrice, esterna), Giorgia Marianello (ricevitrice, interna), Greta Parronchi (utility), Martina Pierella (interna), Letizia Pucci (interna), Leila Sanna (utility), Margherita Secciani (utility), Niki Tajima (utility), Teresa Tarchi (utility), Lisa Trovò (esterna), Giulia Verrecchia (lanciatrice, interna).

Gara uno si giocherà alle ore 11, mentre gara due comincerà trenta minuti dopo la conclusione del match precedente. Successivamente le ragazze saranno ufficialmente presentate al pubblico. “A fine stagione – conclude Verrecchia - capiremo dove ci saremo posizionati. La squadra si è rinforzata, ha lavorato con serietà e ha imboccato la strada giusta. Che vinca il migliore. Invitiamo tutti gli appassionati a sostenerci: sarà una stagione intensa, avvincente, da vivere con entusiasmo”.

Oltre al Big Mat Bsc Grosseto e al Fisciano, completano il campionato il Nettuno, il Cali Roma e la Sestese.