“Ti presento il mio libro”: Oriano Negrini al Museo di storia naturale

Sabato 11 marzo “I guardiani del sagro sanguine” alla presenza dell'autore



Grosseto: Oriano Negrini è il protagonista del format “Ti presento il mio libro”, promosso da Fondazione Grosseto Cultura con Grosseto Città che legge: sabato 11 marzo alle ore 17.30 nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, Negrini presenta il suo libro “I guardiani del Sagro Sanguine” (Betti editrice); ingresso libero.

Con “Ti presento il mio libro” Fondazione Grosseto Cultura offre un’opportunità a tutti gli scrittori del territorio maremmano per promuovere le loro opere e farsi conoscere, mettendo a disposizione gratuitamente la sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse o (come in questo caso) del Museo di storia naturale.

“I guardiani del Sagro Sanguine” di Negrini è ambientato a Montieri, agli albori dell’anno Mille e racconta la storia di un leggendario, nobile e ricco cavaliere giunto da lontano che inizia la costruzione di una particolarissima chiesa destinata ad ospitare la più preziosa delle reliquie: il Sagro Sanguine di Nostro Signore. Quel cavaliere, convertitosi, spezza la sua spada su di una roccia, per poi gettarla dentro la buca di una miniera d’argento: inizia cosi il mito della “spada nella roccia”. Nel Seicento il primo marchese di Montieri, sulla scia di queste tradizioni e con l’aiuto dei frati francescani del convento locale, crea la Secreta Compagnia dei Cavalieri della Croce e del Pugnale, da allora custode della Reliquia del Sagro Sanguine.

Oriano Negrini lavora al Palazzo di giustizia di Grosseto e si interessa di storia locale, tradizioni e leggende delle Colline metallifere. Ha pubblicato diversi saggi in materia, in particolare sulla comunità di Montieri. Nel 2014 ha pubblicato “La leggenda del re minatore” (Effigi editore) e sulla sua pagina Facebook, a puntate, il libro “Il mistero delle carte di Montieri”.