"The Trio" al Castello di Scarlino per il Grey Cat Jazz Festival 2022.

Redazione Scarlino: Mercoledì 17 agosto Grey Cat torna al Castello di Scarlino con un trio d’eccezione. In concerto: Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Aldo Zunino.

Le loro biografie parlano chiaro: Tullio De Piscopo, Batterista eclettico (molti lo ricordano per i successi estivi “Andamento lento”, “Stop Bajon” , che spazia dal jazz alla classica, vera leggenda della batteria, indimenticabile collaboratore di Pino Daniele.

Dado Moroni, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz viventi, adorato da tutti i grandi jazzisti che hanno suonato con lui.

Aldo Zunino, da anni presenza costante nei concerti di Tullio e Dado, contrabbassista che ha collaborato con il gotha del jazz nazionale e internazionale.

Quello con questo trio è davvero un appuntamento da non perdere. Un Repertorio all'interno del quale troveranno spazio brani omaggio a Pino Daniele, ma anche celebrazione di un trio con il quale iniziò la carriera di Moroni e l'incontro tra due città di mare: la Genova di Dado e Aldo e la Napoli di Tullio, a cui va aggiunta una terza città, senza mare e dai ritmi completamente diversi, la Milano in cui Tullio si è trasferito. Tre luoghi, tre storie che confluiscono in una musica, il jazz, che fin dalle origini è un genere ibrido, capace di accogliere e fondere esperienze diverse. BIGLIETTI Posto unico numerato € 18 / 16 + d.p. Prevendite disponibili presso i punti vendita Ticketone.it





