Redazione Grosseto: Con il patrocinio del Comune di Grosseto , Sabato 23 Luglio 2022, presso l'Area Spettacoli della Fortezza il Cassero, l'Associazione Culturale Promozioni Musicali Riunite presenta The Music Crew Band In Concerto. Lo spettacolo musicale che inizierà alle ore 21:30 ripercorre brani Soul, Funky e R&B che hanno caratterizzato la storia della Musica internazionale degli ultimi 50 anni. La Band formatasi nel 2014, è composta da 11 elementi ed e' caratterizzata da una poderosa Sezione di Fiati. Leonardo Peruzzi al Basso, Il Maestro Andrea Morucci alla Chitarra, Marco Sorresina alle Tastiere, il Maestro Tommaso Niccolai alla Batteria, Arturo Giordano alle percussioni, Silvia Ciabattini e Sofi Oliva Chada alle voci, Mauro Innocenti al Sax Baritono, Lucio Labate al Sax Tenore ed Emanuele Barbetti e Giulio Mari alle trombe.

"Siamo felici di poter supportare l'Associazione Culturale Promozioni Musicali Riunite nella realizzazione di questo concerto – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti -, un altro evento estivo che va a sommarsi alla lunga lista di appuntamenti culturali previsti all'interno del centro storico durante questa stagione. I nostri cittadini ma anche i turisti potranno ascoltare della buona musica inserita nel meraviglioso contesto naturale delle Mura medicee, che siamo certi, riuscirà ad esaltare ancor meglio lo spettacolo per tutto il pubblico". Andrea Morucci dichiara: "dopo aver calcato per svariati anni il palco del Porretta Soul Festival, uno dei festival più prestigiosi e rappresentativi della Musica Soul e R&B al Mondo accompagnando svariati artisti dell'area di Memphis, Atlanta e Los Angeles (Michael Allen, David J. Hudson, Lannie McMillan, Andy J. Forest ed altri) mi ripresento con una nuova formazione. È un onore ed una esperienza unica che speriamo di poter ripetere anche in futuro grazie all'ideatore e organizzatore del festival Graziano Uliani che ci ha dato questa bella opportunità ed una grande emozione nel portare la nostra città sotto i riflettori di una manifestazioni cosi importante". Il concerto grazie al concreto aiuto dell'amministrazione comunale è ad ingresso gratuito con un limite di capienza di 150 persone





