The Music Crew Band. Concerto di beneficienza per la Fondazione Il Sole

Al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. Sabato 2 agosto 2025 alle 21.30

Marina di Grosseto: Dopo due serate di teatro arriva il primo concerto al San Rocco Festival: sabato 2 agosto, alle 21.30, con The Music Crew Band si rinnova la tradizionale collaborazione con la Fondazione Il Sole per il concerto di beneficenza per cui il Festival offre la sua area, il suo palco e le sue strutture. Tutto il ricavato della serata serve per sostenere le attività e i progetti della Fondazione per il durante e dopo di noi.

The Music Crew Band è una formazione di 12 elementi nata nel 2014 caratterizzata da una poderosa sezione di fiati. Il genere musicale proposto ripercorre la musica funky e soul internazionale che ha scalato le classifiche di vendita negli ultimi 50 anni. Non è una Tribute Band ma una vera e propria orchestra che omaggia artisti come Stevie Wonder, Al Green, Sam And Dave, Whitney Houston, Earth Wind & Fire, Cristopher Cross, Lionel Richie e molti altri. Circa due ore di spettacolo di brani che hanno accompagnato la vita di tutti noi. Nel luglio 2022 è stato ospite del Festival Internazionale di Porretta, la più grande manifestazione della Soul Music che si svolge in Italia.

L’apertura del concerto sarà affidata ai Quota 100, band in cui milita come musicista anche il presidente della Fondazione Il Sole, Marco Scandroglio.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti e dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione CR Firenze, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. Inizio alle 21.30, apertura della sala alle ore 21.00

Biglietti: Posto unico € 15.00 - Prevendita Fondazione Il Sole - Via Uranio 40, Grosseto - 373 800 0094 - 335 1728807‬

The Music Crew Band: Silvia Ciabattini voce, Chantal Mersi voce, Leonardo Peruzzi basso, Marco Sorresina piano e tastiere, Luca De Stasio chitarra, Cesare Manetti batteria, Arturo Giordano, percussioni, Mauro Innocenti sax soprano e baritono, Lucio Labate sax tenore, Emanuele Barbetti tromba, Francesco Fantacci trombone



