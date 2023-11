The Gospel Night: corsa ai biglietti per Ginger Brew al Moderno

Grosseto: Cresce l’attesa per “The Gospel Night”, il tradizionale concerto in favore della Fondazione Il Sole, in programma il 22 dicembre a Grosseto. Sono già oltre 300 i biglietti acquistati nei primi giorni di prevendita per quello che si preannuncia come un evento veramente speciale. Quest’anno infatti tornerà ad esibirsi al Teatro Moderno la cantante di origine ghanese Ginger Brew, straordinaria interprete di Gospel e Black Music, conosciuta in Italia come corista e voce solista di Paolo Conte e già splendida protagonista dell'edizione 2015 dell’evento. Ginger Brew sarà la special guest del coro gospel grossetano diretto da Carla Baldini Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble.



Il concerto comprenderà i classici della musica gospel e spiritual (Oh, Happy Day, Amazing Grace, Down by the Riverside...), canzoni immortali come Imagine e What a Wonderful World e alcuni gospel originali. Non mancheranno ovviamente carols e evergreen natalizi, in un crescendo musicale capace di trasmettere il significato della musica gospel e spiritual e di coinvolgere coro e pubblico in un unico canto

Ginger Aramansa Brew ha iniziato a cantare in tenera età, ispirata dal padre Kwesi Brew, diplomatico ghanese, poeta, scrittore e grande appassionato di musica. Prima di trasferirsi in Italia, Ginger ha vissuto in Usa, Messico, Inghilterra e Libano. Nella sua carriera ha collaborato con artisti internazionali del calibro di Black Ladies, Art Farmer, Mariah Carey, Phil Collins, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Elisa e Paolo Conte. Ginger Brew si è esibita nelle sale concerto di tutto il mondo, dalla Cadogan Hall di Londra all'Olympia di Parigi, fino al Teatro La Scala di Milano nel concerto-evento di Paolo Conte nel febbraio di quest’anno.

The Gospel Night è organizzata dalla Fondazione Il Sole, con la collaborazione dell’associazione Soul Diesis, del Comune di Grosseto e di Banca Tema e la direzione artistica di Carla Baldini. I biglietti (posti numerati da 15 a 22€) sono in prevendita alla Fondazione Il Sole, a Grosseto in viale Uranio 40/B, tel 0564.491730 - 373.8000094 (orario 9-13) e all'Edicola Cicaloni, Grosseto in via della Pace, accanto al Sacro Cuore (orario 6-13 e 16-20).

Info: tel. 335 584 9911.