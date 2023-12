Cultura "The good influencer": il doc del Clorofilla al cinema Stella 9 dicembre 2023

9 dicembre 2023 217

217 Stampa

Redazione

Grosseto: Un documentario che parla dell’uso dei social, della loro capacità di veicolare contenuti positivi. E’ “The good influencer” di Serena Porta, in programma domani, sabato 9 dicembre alle 19 con ingresso gratuito, al cinema Stella per le proposte del Clorofilla film festival.

Nicolò Govoni, Gio Evan e Sara Melotti sono i tre protagonisti di un esperimento che proverà a rispondere ad alcune domande. È possibile usare i social media per portare messaggi positivi? È possibile far crescere il numero dei propri followers in maniera “etica”? Si può diventare “Good Influencer”? Conosceremo le storie dei nostri protagonisti e il percorso di vita personale e professionale che li ha portati a scegliere una nuova direzione nella comunicazione con i propri followers. Clorofilla è un progetto di Legambiente realizzato con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con il contributo di BPER Banca, Fondazione CR Firenze, Otto per Mille Chiesa Valdese. Gli altri film in programma al cinema Stella per sabato 9 dicembre sono: alle 17 “Palazzina LAF” di Michele Riondino e “Un anno difficile” di Olivier Nakache e Eric Toledano. Seguici



