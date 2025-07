“The godfather of swing”: al Manciano street music festival Ray Gelato & The Giants

Domenica 20 luglio la serata di chiusura con i Neri per caso

Manciano: Ray Gelato & The Giants arrivano domani, sabato 19 luglio, al Manciano street music festival. L’appuntamento è alle 21.30 al parco pubblico Mazzini di Manciano per la seconda serata "on stage" della quindicesima edizione della kermesse organizzata dall'associazione Diego Chiti che, dopo la tre giorni di musica di strada ed il concerto delle False partenze, offre un altro spettacolo di grande qualità prima del gran finale con i Neri per caso. Tutte le sere, prima dei concerti, ci sarà anche la possibilità di cenare al punto di ristoro all’interno del parco.

Conosciuto come “the godfather of swing” (il padrino dello swing), Ray Gelato presenterà uno spettacolo ad alta energia insieme alla sua band, The Giants, trascinando il pubblico in una sorta di rito collettivo all’insegna del divertimento. Nel suo repertorio ci sono i brani più iconici degli anni ‘40 e ’50, come “Tu vuo’ fa l’americano”, “Just a gigolo”, “O Marie”, “Everybody loves somebody”, “Carina”, “I ain’t got nobody”, “That’s Amore” e “Just one of those things”. Con Ray Gelato e i suoi “giganti” non c’è dunque timore di annoiarsi: preparatevi a partecipare ad uno show che non vi lascerà da soli neanche un minuto.

Ray Gelato. Pseudonimo di Ray Keith Irwin, Ray Gelato è un sassofonista, compositore e cantante britannico che dal 1988 porta il suo marchio speciale di musica swing, jazz e R&B in tutto il mondo. Ha suonato nei più importanti jazz festival a livello internazionale e nei club più prestigiosi. Si è esibito due volte per la Regina Elisabetta e al matrimonio di Paul McCartney, e ha aperto il concerto di Robbie Williams alla Albert Hall.

Alza il volume. La quindicesima edizione del Manciano street music festival non è un evento solo da ascoltare, ma anche da leggere. Questo grazie all’iniziativa “Alza il volume”, organizzata dall’associazione musicale Diego Chiti in collaborazione con il progetto "Un libro per te" e la biblioteca comunale di Manciano. Durante il festival, accanto al gazebo principale a parco Mazzini, i visitatori troveranno uno scaffale con libri di vario genere che potranno prendere in regalo. Chi lo vorrà potrà anche fare bookcrossing, lasciando un proprio libro e prendendone un altro.

Il Manciano street music festival prosegue domenica 20 luglio con l’ultima data della quindicesima edizione. Protagonisti della serata saranno i Neri per caso, il sestetto salernitano che fin dai suoi esordi, nel 1994, si è distinto nel panorama musicale internazionale per le sue inconfondibili interpretazioni vocali senza base musicale. I biglietti dei concerti al parco pubblico Mazzini si possono acquistare, fino ad esaurimento posti, al costo di 15 euro sul sito https://www.mancianostreetmusicfestival.it/.

Anche quest’anno Radio Toscana è la radio ufficiale dell’evento, che è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Fondazione CR Firenze e Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

E se sostieni il festival puoi vincere i grandi concerti: anche quest’anno, con la lotteria, oltre a supportare la manifestazione, puoi ricevere in regalo sei biglietti per i concerti di Giorgia, Elisa e Daniele Silvestri.

Per info www.mancianostreetmusicfestival.it.