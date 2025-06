"Tessere Reti": le Piccole Scuole di Grosseto in Vetrina per un'Europa dell'Istruzione

Si è tenuto presso la Fondazione Chelli il convegno "Tessere reti: esperienze didattiche dalle Piccole Scuole all'Europa", un'importante giornata di studi e condivisione che celebra il sesto anno di attività della Rete Provinciale delle Piccole Scuole.

Grosseto: L'evento, organizzato dall'Istituto Comprensivo Monte Argentario Giglio, scuola capofila della rete, ha messo in luce le innovative pratiche didattiche nate dalla collaborazione tra istituti, con un focus sulla valorizzazione del territorio e l'apertura a contesti internazionali.

Ad aprire i lavori sono state la Dirigente scolastica Dott.ssa Laura Valenza dell'IC Monte Argentario Giglio e la Dott.ssa Paola Lubrina Biondo della Fondazione Chelli. Sono seguiti i saluti della Dott.ssa Alessandra Liberatore Dirigente dell'Ambito Territoriale di Grosseto e le rappresentanze istituzionali dei comuni appartenenti alla rete. Presente anche il Vice Presidente della Provincia di Grosseto, Valentino Bisconti.

Come sottolineato negli interventi, il fulcro delle azioni è la "sensibilizzazione e valorizzazione delle realtà locali" , un obiettivo perseguito anche attraverso l'uso consapevole delle tecnologie per superare l'isolamento e creare comunità di apprendimento online. Questo approccio ha permesso di "valorizzare i territori e ampliare le conoscenze dei nostri alunni" , spesso trascurati dai libri di testo tradizionali, promuovendo così il senso di appartenenza e l'identità culturale di ciascuno.

Un tema centrale è stato il progetto eTwinning, che ha potenziato la volontà di "imparare dagli altri e innescare processi di innovazione".

In definitiva, la Rete Provinciale delle Piccole Scuole trasforma l'isolamento geografico in un incubatore di innovazione didattica e il rischio di spopolamento in un'opportunità di crescita per la comunità. Intrecciando i fili delle tradizioni locali con le infinite possibilità del digitale e delle collaborazioni europee, questa rete non si limita a "tessere legami", ma tesse il futuro stesso dei suoi territori, dimostrando che anche la più piccola delle scuole può custodire il seme di una grande visione comunitaria e culturale.