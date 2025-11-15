“Tessere FIG e cappuccino”. Mattinata di tesseramento dei giovani di Forza Italia Grosseto

I ragazzi di Forza Italia Giovani della Provincia di Grosseto invitano tutti i giovani interessati alla vita politica e civile del territorio a partecipare a “Tessere FIG e cappuccino”, una mattinata dedicata al tesseramento 2025 e all’incontro con i rappresentanti del movimento giovanile azzurro.

Grosseto: L’iniziativa è partita stamani dalle ore 10.00 presso il Bar Mimì e Cocò, in Corso Carducci 4 a Grosseto, e sarà un’occasione informale per conoscere da vicino l’attività di Forza Italia Giovani, confrontarsi con i rappresentanti locali e comprendere come poter contribuire in maniera attiva alla politica e al futuro della propria comunità.

Saranno presenti: Cesare Spinelli, Responsabile provinciale di Forza Italia Giovani Grosseto ed Assessore presso il Comune di Scarlino Ludovico Baldi, Consigliere comunale di Grosseto.

«Vogliamo offrire ai giovani grossetani – spiegano i due rappresentanti – un momento di incontro, dialogo e partecipazione, in cui la politica torni ad essere vicina alle persone, semplice e concreta, proprio come un caffè condiviso tra amici».

L’invito è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano avvicinarsi al mondo di Forza Italia Giovani e contribuire con entusiasmo e idee nuove alla crescita del territorio.

Forza Italia Giovani Grosseto