Tesseramento AiCS 2023: grande opportunità per le Associazioni

Dal 1° Gennaio 2023 apre la campagna tesseramento del Comitato Provinciale AICS Grosseto.

Un anno, il 2023, che vede importanti novità, già in atto, sia per le Associazioni Sportive che per le Associazioni di Promozione Sociale e di altri Enti del Terzo Settore: le prime infatti saranno iscritte al Registro Nazionale delle Società Dilettantistiche (e non più al Registro CONI), mentre le seconde saranno iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

I servizi che AICS offre alle associazioni che sceglieranno di affiliarsi permetteranno di poter essere guidati ad affrontare queste importanti novità.

Recentemente, infatti, il Ministero del Lavoro delle Politiche sociali (Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese) ha comunicato ad AiCS tramite apposito decreto (n. 287 del 28/10/22) l’iscrizione dell’Associazione Italiana Cultura Sport nella sezione “Reti Associative” del Registro Unico nazionale del Terzo Settore; in quanto Rete Associativa, AICS può così richiedere l’iscrizione al RUNTS degli enti affiliati che ne fanno richiesta.

L’AiCS, Associazione italiana Cultura Sport, è quindi oggi Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto da CONI e anche Rete Associativa.

La struttura dell’AICS si articola in 20 Comitati Regionali e 120 Provinciali a cui si possono affiliare società sportive e circoli in sintonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Possono aderire all’AICS, divenendone soci:

associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD)

associazioni di promozione sociale (APS)

organizzazioni di volontariato (ODV)

tutti gli altri enti del terzo settore (ETS)

circoli con somministrazione di alimenti e bevande per i soci e per i familiari dei soci AICS

Come ci si può affiliare ad Aics?

La richiesta di affiliazione può essere perfezionata recandosi o contattando il Comitato Provinciale di Grosseto

I documenti che saranno necessari per attivare l’affiliazione sono:

Atto Costitutivo e Statuto

Composizione del Comitato Direttivo

Codice fiscale della società

Sul sito del Comitato di Grosseto, consultabile al seguente link, e sul sito nazionale sono disponibili notizie sempre aggiornate per tutte le tipologie di associazioni.

Per informazioni:

Comitato Provinciale AICS Grosseto

Via Cesare Battisti, 59

Orario dal Lunedì al giovedi dalle 9.00 alle 12.00

Mercoledì e giovedì 16.00 – 18.00

Cell o wa. 3389303921

mail: aicsgrosseto@gmail.com

