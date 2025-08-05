Tesori archeologici tornano a casa: una grande mostra per celebrare i 40 anni del Museo di Manciano

Dall’8 agosto 2025 al 15 giugno 2026, un viaggio di 500.000 anni attraverso i reperti e la memoria del territorio

Manciano: In occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione del Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora, il Comune di Manciano presenta la mostra “Tesori Ritrovati, Memorie Custodite – Mancianesi da 500.000 anni”, in programma dall’8 agosto 2025 al 15 giugno 2026. Un'esposizione di straordinario valore scientifico e simbolico che restituisce alla comunità una parte fondamentale del proprio patrimonio storico. L’inaugurazione è prevista per venerdì 8 agosto 2025 alle ore 18 (ingresso libero).

Con oltre 100 reperti provenienti da musei di rilievo nazionale – tra cui il Museo delle Civiltà di Roma, il Maam di Grosseto, il Museo archeologico di Firenze e quello di Siena – la mostra racconta 500.000 anni di storia mancianese attraverso le figure di coloro che, fin dall'Ottocento, ne hanno salvato e salvaguardato le reliquie. I materiali saranno integrati nel percorso permanente del museo e accompagnati da tre nuove vetrine dedicate a collezioni storiche e ritrovamenti eccezionali come il “Sequestro Valenti”, un nucleo di reperti raccolti negli anni ’50 da un appassionato locale che avrebbero dovuto costituire il primo nucleo di un Museo archeologico a Manciano, realizzato poi solo trent’anni dopo.





«Questa mostra è molto più di un evento culturale – dichiara il sindaco di Manciano, Mirco Morini –. È un ritorno alle radici, un gesto di riconoscenza verso chi ha custodito questi reperti nel tempo e un’opportunità per la nostra comunità di riscoprire la propria identità. Riportare a casa questi tesori significa rendere giustizia a una memoria collettiva che ha resistito per secoli».

La mostra rende omaggio anche agli ispettori onorari che, nel corso di due secoli, hanno contribuito alla salvaguardia del patrimonio archeologico locale. Le loro storie saranno rievocate attraverso cinque ritratti originali realizzati dall’artista mancianese Paolo Maccari, autore anche dell’Atlante storico delle città italiane dedicato a Manciano.

Un altro elemento distintivo dell’allestimento sarà la postazione multimediale interattiva con plastico del territorio comunale, su cui verranno proiettati i siti archeologici suddivisi per epoche, affiancati da uno slideshow sincronizzato dei reperti. Un modo innovativo per coinvolgere il pubblico, con particolare attenzione alle scolaresche locali, per cui sono previste visite guidate durante tutto l’anno scolastico.

«Abbiamo voluto fortemente questa mostra per sottolineare quanto il legame tra museo e territorio sia vivo e autentico – afferma il consigliere con delega alla Cultura, Matteo Bartolini –. Non si tratta solo di archeologia, ma di comunità, educazione, partecipazione. Tesori Ritrovati è un invito a guardare il passato con occhi nuovi, per costruire una consapevolezza culturale condivisa e proiettata verso il futuro. Desidero ringraziare sentitamente il direttore del museo, Massimo Cardosa, e tutto il suo staff e gli uffici comunali per l’instancabile lavoro, la competenza e la passione con cui hanno curato questo importante progetto espositivo».

La mostra è dedicata alla memoria di Nuccia Negroni Catacchio e Raffaella Poggiani Keller, due tra le più importanti studiose della preistoria della Maremma, che contribuirono in modo decisivo alla nascita del museo.



