Terzo Polo, in Toscana Azione e Italia Viva già al lavoro sulla federazione

Grosseto: "Dopo la votazione a favore della federazione da parte di Azione il 19 novembre scorso e la ratifica della stessa da parte di Italia Viva che avverrà il 4 dicembre a Milano, in Toscana il Terzo Polo si è già messo al lavoro. Sotto il cappello di Renew Europe – il raggruppamento che in Europa vede già i due partiti insieme –alla presenza dell’Eurodeputato e coordinatore regionale di Italia Viva Nicola Danti, della coordinatrice Alice Rossetti e del segretario regionale di Azione Marco Remaschi, si è tenuta il 02/12 a Firenze la prima assemblea che vede i due partiti del terzo polo uniti in federazione. Un incontro molto costruttivo e partecipato, ma soprattutto una riunione operativa che ha visto le 10 delegazioni provinciali toscane di entrambi i partiti formate dai segretari provinciali e da due delegati, discutere sulle prospettive e sui temi dell'agenda regionale. Presenti anche la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, il vicepresidente del Consiglio Regionale Stefano Scaramelli e i sindaci Triberti, Casini, Novoa e Remaschi.



Un terzo polo che ogni giorno sta diventando sempre più attrattivo, come novità e alternativa agli schieramenti tradizionali. Pragmatismo, competenza e un’idea di paese seria e concreta, sono le premesse per far appassionare di nuovo i cittadini alla politica e alla cosa pubblica. Dopo aver dibattuto e trovato un metodo di lavoro su una struttura coordinata per affrontare le tematiche regionali, si è parlato di territori e delle prossime tornate elettorali a partire dalle amministrative della prossima primavera, in vista delle quali Italia Viva e Azione rafforzeranno il loro progetto, condividendo strategie, percorsi e proposte autonome e ambiziose. "Parole d'ordine quindi metodo, organizzazione e ovviamente la competenza e il pragmatismo che da sempre ci contraddistinguono" hanno rimarcato in più occasioni Danti e Remaschi. Nelle prossime settimane inizieranno a organizzarsi quindi dei coordinamenti tematici per iniziare a elaborare proposte e idee condivise per la Toscana e tutti i territori."