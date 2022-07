Terzo appuntamento per “Letture nel giardino del nido”: ecco quando

Venerdì 22 luglio, alle ore 18.30, si terrà la lettura ad alta voce per i bambini fino ai tre anni di età



Capalbio: Al via il terzo appuntamento di “Letture nel giardino del nido”, l’iniziativa voluta dal Comune di Capalbio insieme all’asilo Hippy hippy urrà per la promozione della lettura ad alta voce per i bambini fino ai tre anni di età, con laboratori e attività educative. L’evento si svolgerà nel cortile del nido Hippy hippy urrà, venerdì 22 luglio, alle ore 18.30. “L’iniziativa sta riscontrando - commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura del Comune di Capalbio -, un’alta partecipazione da parte delle famiglie e dei loro bambini. L’invito, ovviamente, è quello di iscrivere i propri figli, permettendo così un momento di svago e di crescita personale”. Per partecipare è necessaria la prenotazione, chiamando nella settimana precedente all’appuntamento, al numero 3457377063. Si ricorda, infine, che l’ultimo incontro di “Letture nel giardino del nido” si terrà venerdì 19 agosto.