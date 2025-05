Cultura Terzo appuntamento con gli incontri di cinema e degustazione vini 28 maggio 2025

28 maggio 2025 111

111 Stampa

Redazione

Nuovo incontro di cinema e degustazione di vini al bar libreria QB in piazza Pacciardi a Grosseto. Grosseto: Domani, giovedì 29 maggio alle 17.30, terzo appuntamento con "Leggere i film. L'ABC del cinema. Lezioni sul linguaggio e sull'analisi dei film" a cura di Marco Formaioni. Si parlerà dei finali dei film: da “Via col vento” a “I 400 colpi”, da “Germania Anno Zero” a “E la nave va” fino a “Nuovo cinema Paradiso”. Ma non finisce con i film la serata al QB. Dalle 18.30 si potrà partecipare alla degustazione di vini della Cantina Begnardi di Monte Antico che saranno raccontati direttamente dai produttori insieme a Maremma Wine & Wineries di Katia Dolce. Sempre tre vini in degustazione con un tagliere di formaggi o salumi al costo di 15 euro. Il bar QB è aperto ormai a pieno regime con colazioni, pranzi e aperitivi, mentre il venerdì e il sabato arriva la pizza Night in collaborazione con la pizzeria Via Vai. Venerdì 30 maggio inoltre un nuovo live con i 3d'union che dalle 20 faranno compagnia al pubblico con la loro musica. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Terzo appuntamento con gli incontri di cinema e degustazione vini Terzo appuntamento con gli incontri di cinema e degustazione vini 2025-05-28T12:15:00+02:00 199 it Nuovo incontro di cinema e degustazione di vini al bar libreria QB in piazza Pacciardi a Grosseto PT1M /media/images/una-scena-da-I-400-colpi.jpg /media/images/thumbs/x600-una-scena-da-I-400-colpi.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 28 May 2025 12:15:00 GMT