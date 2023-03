Sport Terza: la Maglianese vince contro Semproniano e aggancia in vetta Marsiliana 26 marzo 2023

Redazione Grosseto: La Maglianese vince contro il Semproniano e aggancia in vetta alla graduatoria la Marsiliana. Dietro lotta serrata per i play-off. Tutti i risultati decimo turno del girone di ritorno e la classifica. Paganico-Batignano 0-2, Semproniano-Maglianese 0-3, Sticciano-Civitella 2-0, Castiglionese-Aurora Pitigliano 1-0, Orbetello Scalo-Capalbio 2-1, Braccagni-Atletico Grosseto 2-1, Scansano-Alta Maremma 0-1. Riposava: Marsiliana. Classifica: Marsiliana, Maglianese 54, Castiglionese* 49, Pitigliano, Alta Maremma* 38, Scansano 36, Orbetello Scalo 35, Paganico, Braccagni 31, Capalbio 29, Sticciano 28, Batignano 24, Civitella, Atletico Grosseto 19, Semproniano 1. (* una gara in meno)

