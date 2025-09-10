Terza giornata di “Cassero in Danza” con le Compagnie ErsiliaDanza e Tocnadanza

Giovedì 11 settembre alle 21.15 nella storica Sala Eden. In scena, “La passeggiata” ispirato al celebre dipinto di Marc Chagall e “D’ombra, una luce” di cui è protagonista l’unico animale che sa qualcosa che il resto del mondo ignora: il gufo.

Grosseto: Terza giornata di spettacoli a “CASSERO IN DANZA”, la kermesse ideata e promossa da Con.Cor.D.A. (Consorzio Coreografi Danza d’Autore) con la co-organizzazione della Compagnia Francesca Selva e la direzione artistica di Marcello Valassina e realizzata con la collaborazione di Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto ed il contributo di Fondazione CR Firenze.

C’è grande attesa per il doppio spettacolo delle Compagnie ErsiliaDanza e Tocnadanza in scena giovedì 11 settembre alle 21.15 nella storica Sala Eden di Grosseto. Una serata speciale che sarà aperta da uno studio inedito “senza titolo” della coreografa Francesca Selva che rappresenta un regalo della Compagnia residente per questa edizione del festival dedicata al tema del viaggio.





Il primo degli spettacoli in programma è “La passeggiata” ispirato al celebre dipinto di Marc Chagall, opera giovanile in cui il grande pittore si abbandona a una parentesi di felicità e ottimismo durante il difficile periodo della Prima guerra mondiale. Ad ispirare il lavoro di Laura Corradi è questa tela onirica in cui l’amore tra l’artista e la moglie Bella, raggiunge una forza così totalizzante da superare i limiti della realtà e spiccare il volo. Ancora una volta la pesantezza della tragedia resta a terra e la bellezza trova la forza per elevarsi, perché quello è il suo compito: togliere peso. Seguirà lo spettacolo della Compagnia Tocnadanza “D’ombra, una luce” di cui è protagonista l’unico animale che sa qualcosa che il resto del mondo ignora: il gufo. L’ambientazione è la notte, il momento in cui il gufo può meditare e assecondare il suo movimento tumultuoso o forse un momento in cui si raggiungono stadi mentali gelatinosi e semiliquidi che mortificano ogni pensiero coraggioso e sano, come narra Henry D. Thoreau (Walden- ovvero vita nei boschi). Forse, il loro bubolare è l’”ululare dei pazzi”. Forse è solo Natura.

Sarà poi la Compagnia degli Istanti/Simona Bucci con “Ritorno Altrove” - un viaggio dentro la nostalgia, sentimento complesso pregno di sfumature e ambivalenze - ad aprire venerdì 12 settembre la quarta giornata di festival. A seguire, è previsto lo spettacolo “Mandibola” della Compagnia Dejà-Donné un progetto ispirato alla dimensione romantica del pugilato, quale sintesi estrema della vita, desiderio di sopravvivenza.

TICKET

Intero: 12 euro

12 euro Ridotto: 8 euro (studenti e scuole/teatro)

8 euro (studenti e scuole/teatro) Abbonamento: 50 euro

50 euro Prenotazione consigliata: 333 3765469 (10.00/18.00)

333 3765469 (10.00/18.00) casseroindanza@gmail.com



