Sport Terza categoria: Perdono tutte in vetta alla classifica. Ne approfittano Pitigliano e Alta Maremma 10 dicembre 2023

Grosseto: Perdono tutte in vetta alla classifica nel campionato di Terza categoria. Ne approfittano Pitigliano e Alta Maremma. Questi i risultati della 12^ giornata: Virtus Amiata-San Quirico 1-2, Orbetello scalo-Capalbio 1-2, Alta Maremma-Ribolla 1-0, Civitella-Semproniano 1-1, Aurora Pitigliano-Paganico 2-1, Batignano-Scansano 1-1, Atletico Grosseto-Sticciano 0-0. Riposava: Braccagni Classifica: Paganico 25, Virtus Amiata 21, Ribolla, Pitigliano 20, Orbetello Scalo, San Quirico, Alta Maremma 19, Braccagni 15, Batignano 14, Civitella, Scansano 13, Atletico Grosseto 12, Sticciano 11, Capalbio 7, Semproniano 6.

