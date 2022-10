Sport Terza categoria: Marsiliana vince e prende il largo in graduatoria 30 ottobre 2022

30 ottobre 2022 158

158

Redazione Grosseto: Allunga la Marsiliana che s'impone sul Paganico. Bene l'Aurora Pitigliano che espugna Civitella. Ai piani alti deludono Maglianese e Castiglionese che pareggiano contro Braccagni e Batignano. Questi i risultati sesta giornata campionato di Terza categoria: Atletico Grosseto-Alta Maremma 1-2, Batignano-Castiglionese 2-2, Capalbio-Sticciano 2-1, Civitella-Aurora Pitigliano 0-3, Maglianese-Braccagni 0-0, Marsiliana-Paganico 4-0, Orbetello S.-Semproniano 2-0. Riposava: Scansano. Classifica: Marsiliana 15, Aurora Pitigliano 13, Maglianese 12, Castiglionese 11, Paganico 10, Sticciano, Alta Maremma 9, Orbetello Scalo 8, Atletico Grosseto, Capalbio 7, Braccagni 5, Batignano 3, Scansano, Semproniano 3, Civitella 1.

