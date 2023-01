Terza categoria: Inizia male l’anno per la Torrese di Mister Franco Bacchi

Acquapendente: Inizio di anno tutto da dimenticare calcisticamente parlando per la ASSD Torrese di Mister Franco Bacchi. In una gara valida per l’undicesima giornata del Campionato di Terza Categoria, arriva la sconfitta per 2-1 sul terreno di gioco dell’ASD Tessennano (in rete Marco Magrini).

In virtù di questo risultato i ragazzi della Frazione aquesiana scivolano al penultimo posto in classifica in compagnia di statistiche globalmente insufficienti: 4 punti in 9 partite (1 vittoria, 1 pareggio, 7 sconfitte), 11 reti realizzate e 25 subite per un differenziale negativo di -14. Sabato 14 alle ore 14.30 gara casalinga sul manto del Boario contro una ASD United Alta Tuscia che dopo aver osservato un turno di riposo staziona stabilmente a metà classifica.