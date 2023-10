Sport Terza categoria: In vetta vanno Ribolla, Batignano e Paganico 1 ottobre 2023

Grosseto: Si è conclusa con le gare odierne anche il secondo turno del campionato di Terza categoria. Ribolla fa suo il derby con il Braccagni. Vittorie esterne per Batignano, Atletico Grosseto e Pitigliano. Vittoria al 95' per il Semproniano. Questi i risultati seconda giornata: Capalbio-Atletico Grosseto 2-5, Orbetello Scalo-Civitella 3-2, Paganico-Scansano 1-0, Ribolla-Braccagni 2-1, San Quirico-Batignano 1-2, Semproniano-Sticciano 1-0, Virtus Amiata-Aurora Pitigliano 1-4. Riposa: Alta Maremma.

Classifica: Ribolla, Batignano, Paganico 6, San Quirico, Alta Maremma, Pitigliano, Braccagni, Atletico Grosseto, Semproniano, Orbetello Scalo, 3 Civitella, Virtus Amiata 1, Capalbio, Sticciano, Scansano 0.

