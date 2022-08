Terreno dedito all’allevamento di alpaca in fiamme. Lanciata accolta fondi

Grosseto: “Siamo rimasti scioccati dall’arrivo del fuoco nella nostra fattoria e come noi sono rimasti scioccati anche i nostri alpaca che inoltre non hanno più il prato di cui si nutrono”. Cristiano Bianchi e la moglie Rani Bacchetti, titolari di un allevamento di alpaca a Cinigiano, provincia di Grosseto, hanno deciso di lanciare una raccolta su GoFundMe dopo l’incendio che ha colpito la loro attività.

“Il fuoco - scrivono - ha distrutto gran parte delle recinzioni, l'erba e le nostre piante officinali. Il nostro desiderio - proseguono - è quello di posizionare nella parte alta del terreno delle cisterne mobili da utilizzare sia per irrigazione sia per difendersi dagli incendi”. “Il terreno dedicato ai pascoli per gli alpaca necessita di una leggera lavorazione. Oltre a questo - aggiungono - vorremmo piantare cento alberi per ombreggiarlo”. “Per tutto questo - concludono - abbiamo bisogno di un aiuto, visto che le nostre forze bastano appena per aggiustare recinzioni e abbeveratoi”.

La raccolta è già arrivata sopra ai duemila euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/zkwskr-rinascita