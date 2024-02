"Terremoto politico" Lega Grosseto: "Comportamenti incompatibili con permanenza nel partito"

Baroncini e Baldini (Lega): "Gia' avviate le procedure di espulsione dalla lega".



Grosseto: “Prendiamo atto della volontà dei consiglieri comunali e dell’assessore Angela Amante di uscire dal gruppo Lega Salvini Premier e di aderire al gruppo misto. La scelta comporta la cancellazione d’ufficio dal libro soci in base all’art.11 dello Statuto. Gia' in data odierna, abbiamo provveduto alle necessarie formalita' degli atti. Cosi' dichiarano Luca Baroncini e Massimiliano Baldini, rispettivamente Segretario Regionale della Lega Toscana e Commissario Provinciale della Lega di Grosseto.





Il partito - continuano i due dirigenti del partito di Matteo Salvini - esprime solidarietà per le ingiuste ed infondate critiche mosse nei confronti degli Assessori Riccardo Megale e Sara Minozzi, confermandogli piena ed assoluta fiducia per il lavoro che stanno svolgendo.

Medesima totale fiducia e' altresi' confermata ai nostri Consiglieri Comunali Giacomo Cerboni e Gino Tornusciolo ed, ovviamente, al Sindaco di Grosseto che continuera' ad avere il nostro fedele appoggio. Il lavoro e l'impegno della Lega a Grosseto prosegue, in accordo con il neo Commissario Comunale Arturo Bartoletti, secondo il programma gia' avviato e condiviso in vista degli imminenti appuntamenti elettorali, sempre pregiudizialmente e fermamente fondato - concludono Luca Baroncini e Massimiliano Baldini - sul rispetto delle regole, dei principi e dei valori della Lega Matteo Salvini Premier", concludono Luca Baroncini: Segretario regionale Lega Toscana. e Massimiliano Baldini: Commissario provinciale Lega Grosseto.