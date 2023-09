Dalla regione Terremoto in Marocco, Giani: "Toscana pronta ad aiutare la popolazione colpita" 10 settembre 2023

Firenze: Solidarietà dalla Regione Toscana al Marocco dopo il devastante terremoto che ha causato centinaia di vittime e la distruzione di interi quartieri e città. "Una tragedia enorme - commenta il presidente Eugenio Giani - siamo vicini alla popolazione colpita e alla numerosa comunità marocchina che risiede nella nostra regione. Siamo pronti a dare tutto l'aiuto che ci verrà richiesto attraverso la nostra protezione civile".

