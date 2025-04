Terre di Pisa Bike Trail: al via la seconda edizione dell'evento cicloturistico che diventerà percorso permanente

Dal 23 al 27 aprile l'evento cicloturismo appassionati di Gravel, MTB.

Pisa: Dal 23 al 27 aprile 2025 torna il Terre di Pisa Bike Trail , l'evento cicloturistico annuale organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, pronto a trasformarsi in un percorso permanente per gli amanti delle due ruote.

L'itinerario ad anello si snoda per oltre 500 km, con un 43% di tracciato in fuoristrada e un dislivello totale di 9.900 metri (quota massima 800 metri), invitando gli appassionati di Gravel e MTB a scoprire la Toscana più autentica e meno convenzionale.

L'evento si articola in 5 tappe, lasciando ai partecipanti la libertà di gestire autonomamente le proprie pedalate giornaliere. Lungo il percorso, l'organizzazione mette a disposizione una selezione di strutture ricettive per soste, ristoro e pernottamento. Al termine di ogni tappa, i ciclisti "timbreranno" il raggiungimento della meta sul proprio roadbook o in formato digitale tramite traccia GPX. Chi completerà l'intero tracciato nei 5 giorni previsti riceverà un attestato di finitore.

" Il Terre di Pisa Bike Trail rappresenta un esempio concreto di come sport, turismo e valorizzazione del territorio possono integrarsi in un'unica esperienza autentica e sostenibile - dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - . Con questa seconda edizione, confermiamo il nostro impegno nel promuovere un modello di sviluppo turistico fondato sulla sostenibilità e sulla scoperta del territorio in chiave slow. Il cicloturismo, in particolare, si sta affermando come una leva strategica per valorizzare le eccellenze delle Terre di Pisa. La trasformazione dell'evento in un percorso permanente rafforza ulteriormente questa visione, offrendo a un pubblico sempre più ampio l'opportunità di esplorare paesaggi, borghi e tradizioni in modo consapevole e rispettoso dell'ambiente ”

"Il Terre di Pisa Bike Trail è senz'altro in grado di offrire un'esperienza unica ed immersiva tra sport, arte, natura e prodotti tipici – dichiara Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci –, grazie alle bellezze del territorio e alle preziose sinergie attivate con Terre di Pisa. Come amministrazione comunale lavoriamo da tempo alla valorizzazione del Monte Pisano, anche attraverso lo sport e la promozione di un turismo lento e sostenibile, sensibile alle tematiche ambientali, per questo non possiamo che essere felici di ospitare la partenza e l'arrivo del Bike Trail 2025 dal nostro territorio e per di più proprio dalla nostra splendida Certosa Sarà un'indubbia vetrina per tutta la Valgraziosa ”.

La partenza è fissata presso la suggestiva Certosa Monumentale di Calci , da cui i partecipanti si immergeranno in un territorio variegato: dai paesaggi agricoli ai vigneti, dai campi di grano e lavanda agli oliveti e ai caratteristici viali di cipressi. Il percorso toccherà borghi ricchi di storia come Lari, Volterra, San Miniato e Vicopisano, e centri rivitalizzati dall'arte contemporanea come Peccioli, recentemente insignito del titolo di "Borgo più bello d'Italia 2024". Non mancheranno le attraversate di dolci colline e pianure modellate da importanti fiumi, primo fra tutti l'Arno.

Il periodo scelto per l'evento, a cavallo dei ponti primaverili, offre un clima mite e una natura in pieno risveglio. I borghi si animano inoltre di eventi culturali e appuntamenti tradizionali, offrendo l'opportunità agli appassionati di vivere momenti di svago nella natura insieme alle proprie famiglie, a cui è dedicato un ricco programma di attività esperienziali. In particolare il giorno 22 aprile gli iscritti al biketrail ei loro familiari potranno usufruire dell'accesso gratuito alla Certosa di Calci e di uno sconto del 50% sull'ingresso al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa valido dal 22 aprile al 30 giugno.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara con prodotti del territorio gentilmente offerti da Società Agricola Usiglian Del Vescovo, Strada dell'olio dei Monti pisani, Flora bio, Birrificio di Buti e Agriapicoltura Signorini.

Tutte le informazioni sul Terre di Pisa Bike Trail, inclusi il regolamento, i dettagli del percorso, i programmi e le iniziative per gli accompagnatori, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.terredipisabiketrail.it .

L'evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e l'Ambito Terre di Pisa, con la collaborazione della Regione Toscana, dei Musei Nazionali della Toscana e Musei Nazionali di Pisa, Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa.