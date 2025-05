Sport Terre di Canossa Rally 2025. Tre mondi in uno. 6 maggio 2025

Massa Marittima: “Terre di Canossa Rally” ha scelto Massa Marittima. Venerdì 9 maggio Terre di Canossa transiterà da Massa Marittima. Il nostro Comune dà il benvenuto ai concorrenti, la maggior parte di questi stranieri, con l’augurio che possano tornare a conoscere le bellezze e i sapori della nostra realtà. Le vie di Massa Marittima si animeranno all’arrivo delle affascinanti auto d’epoca partecipanti a “Terre di Canossa” 2025. Il passaggio è previsto venerdì 9 maggio dalle 9.00 in Piazza Garibaldi. Canossa Events, organizzatore di questo importante evento internazionale, ha realizzato una guida turistica per gli equipaggi partecipanti che contiene la descrizione delle bellezze artistico-paesaggistiche delle località attraversate. Terre di Canossa Rally deve il suo consolidato successo all’originalità dell’evento. E’ un Rally di Regolarità Superturistica certamente, con Prove Cronometrate e di Media e classifica, ma soprattutto vuole essere un’esperienza e una scoperta. Lo è stato quando faceva scoprire il mondo e le terre di Matilde di Canossa, regina d’Italia nel XII secolo, lo è stato organizzando tappe e appuntamenti nelle cave di Carrara e nei laboratori artistici di Pietrasanta, lo è stato ancora nelle affascinanti ed esclusive serate sul mare di Forte dei Marmi, solo per citare esempi. Quest’anno, al 15° appuntamento, tra l’8 e l’11 Maggio, Terre di Canossa Rally va alla scoperta delle terre Etrusche, delle antiche terme, della magia di una Toscana sconosciuta dove le strade sembrano essere state create per il piacere della guida. Con base nella raffinata Punta Ala, ciascuna tappa avrà un preciso tema: - La tappa orientale attraverserà le zone più affascinanti della campagna senese e salirà fino al Monte Amiata. - Il percorso meridionale toccherà il cuore della selvaggia Maremma, l’Etruria romana e la costa dell’Argentario. - Infine, la tappa settentrionale seguirà la costa tirrenica, passando per il luogo di nascita del poeta italiano Giosuè Carducci, con visite a rinomate cantine produttrici di vini Supertuscan. Visto il successo riscontrato nell’edizione dello scorso anno, oltre alle prove cronometrate, si terranno delle stimolanti “speciali di abilità” con classifiche separate. Il tutto con la certezza di una ospitalità degna della miglior tradizione: non solo il lussuoso Hotel Gallia Palace Resort 5* di Punta Ala, ma serate piacevoli e prestigiose e cucina sempre all’altezza dei luoghi, oltre che della tradizione di questo classico evento. Le auto partecipanti: storiche fino al 2000 e supercar moderne prodotte dal 2001 in poi.

