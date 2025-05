Terre di Canossa 2025: le auto d'epoca fanno tappa in Laguna sabato 10 maggio

Orbetello: Il programma dell'edizione 2025 di Terre di Canossa, sfilata di auto d'epoca che farà tappa nei luoghi più belli della Maremma, passa da Orbetello sabato 10 maggio.

«Prevediamo l'arrivo della prima vettura intorno alle ore 14:30 circa e l'ultima circa alle 15:15 – spiegano gli organizzatori - Ogni vettura si fermerà qualche minuto per fare il controllo timbro».

In arrivo da Capalbio, le auto d'epoca passeranno da via Donatori del Sangue, viale Marconi, Piazza Cortesini, via Roma, via D'Azeglio e Corso Italia, per poi fermarsi lo stretto necessario per il controllo timbro in Piazza Plebiscito controllo timbro. Espletata l'operazione riprenderanno Corso Italia per imboccare la Diga in direzione Porto Santo Stefano, come previsto dagli stessi organizzatori.

«La sfilata – proseguono – si fermerà brevemente per il controllo timbro in Piazza del Plebiscito: il controllo timbro prevede l'apposizione del timbro della Città (fornito dagli organizzatori) sul "carnet de passage", una mappa con tutti I luoghi attraversati durante la manifestazione e che raccoglie tutti i timbri delle Città attraversate, che resterà come ricordo ai partecipanti».

L'evento Terre di Canossa è di proprietà e organizzato da Canossa Events Sri, in collaborazione per la parte sportiva con Scuderia Tricolore Asd, che ne è l'Organizzatore sportivo affiliato alla Federazione Sport. La Scuderia Tricolore Asd è nata nel 1960 come evoluzione della commissione sportiva dell'Automobile Club di Reggio Emilia, ancora oggi raggruppa appassionati collezionisti e piloti con la passione per l'automobilismo storico. Organizza per Canossa due manifestazioni automobilistiche internazionali, strettamente legate alla "Motor Valley": la Modena Cento Ore, dedicato alla capitale italiana dell'automobile sportiva, e il Terre di Canossa, dedicato alla Contessa Matilde di Canossa.

Canossa Events Srl nasce nel 2011 nel cuore della "Motor Valley" e non sorprende, quindi, che l'attività si sia sviluppata principalmente nel mondo dei motori.

L'evento coinvolgerà:

•⁠ ⁠circa 65 vetture storiche ( distanziate l'una dall'altra da circa 30 secondi)

•⁠ ⁠circa 15/20 mezzi di staff e assistenza

«Altro evento legato al mondo dei motori – sottolinea Maddalena Ottali, assessore del Comune di Orbetello che detiene le deleghe a turismo, cultura e commercio – che ci fa molto piacere ospitare, dopo il Ferrari Legacy Tour, che è stato accolto con interesse ed entusiasmo. Siamo convinti che anche Terre di Canossa, che su Orbetello prevede solo una breve sosta, sia un evento che susciterà il medesimo interesse e avrà il pregio di far sfilare per le vie del nostro centro storico alcuni dei più belli e rari modelli d’auto d'epoca. Ringraziamo il nostro corpo di Polizia Municipale, il comandante Carlo Poggioli e tutti gli agenti, per il fondamentale contributo che offrono all'organizzazione di tali manifestazioni, garantendo efficienza e sicurezza nello svolgimento».