Terramare torna sul fiume Ombrone con rafting, kayak e sup

Grosseto: Terramare riparte con le attività di softrafting, kayak e sup sul fiume Ombrone. Ad aprile le danze i venticinque studenti di una scuola superiore di Roma venuti in Maremma in gita scolastica. Prosegue inoltre il progetto "Sportambiente" attivato con l'ISIS Fossombroni di Grosseto che prevede uscite in fiume con gommoni per avviare i ragazzi delle classi terze e quarte alla professione di guida rafting.



L'Ombrone diventa inoltre teatro di lezioni specifiche per il kayak e il sup: le particolari condizioni idriche del fiume, con ampie zone di acqua piatta, piccole correnti e alcune rapide più importanti, costituiscono un campo di allenamento ideale per queste discipline.

Da domenica 30 ottobre riprendono inoltre le discese organizzate in softrafting per gruppi e famiglie. Per info e prenotazioni www.terramareitalia.it