Terra Mia raddoppia e porta sul palco oltre 100 cittadini

Sabato 12 aprile la danza al teatro De Filippo. Da spettatori a protagonisti allievi e allieve delle scuole di danza, dei cantieri teatrali, dell’Unitre e la Filarmonica Mascagni.

Cecina: “L’ideale conclusione della stagione: mette insieme un livello artistico altissimo, professionisti del mondo della danza, e le esperienze di vita, di arte, di saperi delle realtà del territorio. E questo rispecchia la nostra idea per il De Filippo”.

L’assessore alla Cultura Michele Bianchi ha fatto visita al teatro De Filippo dove sono in corso in questi giorni le prove dello spettacolo ‘Terra Mia’, per la coreografia di Roberto Lori, l’ultimo della stagione organizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Prove che coinvolgono oltre 100 cittadini cecinesi che da spettatori diventano ‘attori’, protagonisti, a fianco della Compagnia di professionisti.

“Il progetto di Roberto Lori ci è sembrato perfetto per questo teatro e per un territorio così ricco di realtà che fanno arte e cultura che vengono così inserite all’interno dello spettacolo stesso - spiega il direttore artistico Alessio Pizzech - diventando a tutti gli effetti protagonisti”.

Ad aver aderito al progetto sono la Filarmonica Mascagni di Cecina con l’organico al completo, Danza del Futuro di Francesca Cavallini, Centro Studi Danza di Amanda Modesti, Centro di Danza di Lucilla Amadori, allievi dell’Unitre, allievi dei cantieri teatrali bambini, ragazzi e adulti, studenti del liceo coreutico di riferimento della provincia, il Niccolini Palli. In totale più di 100 cittadini che diventano parte integrante dello spettacolo, motivo per cui Terra Mia raddoppia: lo spettacolo andrà in scena alle 17.30 e alle 21.00 per dare modo al maggior numero possibile di persone di assistere.

Lo spettacolo unisce la musica della tradizione popolare a quella contemporanea. E’ la storia di un ragazzo a cavallo delle due guerre e del suo percorso di crescita.

I NUMERI DI QUESTA STAGIONE

“Una stagione teatrale che è andata alla grande in termini numerici. Ma il successo maggiore - sottolinea l’assessore Bianchi - è aver visto il teatro De Filippo vissuto e condiviso, un luogo dove fare cittadinanza attiva, intergenerazionale, che ha guardato soprattutto ai giovani, con gli incontri Human Lab e la rassegna Sconfinamenti. Una presenza giovanile che abbiamo visto anche agli spettacoli grazie soprattutto al grande lavoro fatto nei Cantieri teatrali che non fanno solo ‘fare teatro’ ma lo fanno vivere e conoscere”.

La stagione teatrale ha visto portare in scena 9 spettacoli in abbonamento e 4 della rassegna Sconfinamenti, l’ultimo dei quali è in programma il 9 maggio, e 7 spettacoli riservati alle scuole.

Oltre al record di abbonamenti, da segnalare le presenze ai 9 spettacoli: 1353 persone, in aumento rispetto ai 1233 dello scorso anno. 2117 sono invece gli alunni che hanno assistito alle matinèe scolastiche.

Info biglietteria

cell. 0586.324121

mail: defilippoteatro@gmail.com

Orari: martedi, mercoledi 16 - 19, giovedi, venerdi 10 - 12 e 16 - 19, nei giorni di spettacolo dalle ore 9 fino ad inizio spettacolo.

I biglietti sono acquistabili anche on line su Live Ticket.

Ufficio Informazione del Comune di Cecina

Piazza Carducci 28, 57023 CECINA (LI) – PI/CF 00199700493

Internet: www.comune.cecina.li.it

e-mail: informazione@comune.cecina.li.it

mobile: +39 329 5398053 - 3381851494