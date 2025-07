E’ terminato il programma di manutenzioni ordinarie sul canale San Rocco da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Grosseto: I lavori hanno riguardato l’asta principale tra Marina di Grosseto e Vallerotana, con la consueta decespugliazione della vegetazione infestante presente in eccesso, i tagli in alveo e l'allontanamento delle cannucce rimosse.

Il canale San Rocco, corso d’acqua cruciale per la città di Grosseto in quanto raccoglie circa il 60% delle acque piovane dell’area urbana, con diversi punti di immissione. Manutenere in modo costante il canale è quindi una delle priorità sul capoluogo maremmano per il Consorzio.