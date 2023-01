Terminati i lavori per la nuova tribuna allo stadio Nicoletti

Adesso la struttura deve essere collaudata. Il lavoro ha un costo di 250 mila euro. I posti a sedere sono 350



Follonica: Lo stadio Aldo Nicoletti ha una nuova tribuna coperta, con capienza di 350 posti: l'opera è stata completata nei giorni scorsi e adesso sono da avviare le operazioni di collaudo. L’Amministrazione comunale nel 2021 aveva deciso di inserire all’interno dei propri strumenti di programmazione l'installazione della nuova tribuna, un lavoro da circa 250 mila euro. Il campo da calcio fino a pochi anni fa era dotato di una tribuna metallica coperta, che garantiva i necessari posti a sedere per il pubblico. Quella struttura però, col tempo, è diventata inservibile ed è stata demolita per fare spazio alla nuova costruzione.





«Siamo felici di dare una risposta importante allo sport follonichese – commenta il sindaco Andrea Benini – Lo stadio Nicoletti ha finalmente una nuova tribuna per assistere comodamente alle partite e anche il manto erboso, per merito dell'associazione sportiva che lo ha in gestione, è molto curato. I lavori negli impianti cittadini sono cominciati nel 2019, con il completamento del prato del campo principale del Nicoletti, con tanto di impianto d’irrigazione: un progetto realizzato in collaborazione con la società, che ha fatto in questi anni ingenti investimenti sugli impianti cittadini, sia allo stadio Nicoletti che al campo Baldaccheri».

Nella foto, insieme al sindaco Andrea Benini, il dirigente dell'Unione Sportiva Dilettantistica Follonica Gavorrano