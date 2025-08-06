Terminati i lavori nel parco pubblico dedicato a Pino Daniele

Venerdì 8 agosto, alle 18, inaugurazione dell’area verde “’Na jurnata ‘e sole”, tra via Turati e via XXIV Maggio a Magliano in Toscana

Magliano in Toscana: È pronto per accogliere residenti, visitatori, famiglie con bambini, persone appassionate di sport… e di musica il nuovo parco pubblico “’Na jurnata ‘e sole” di Magliano in Toscana, dedicato, come lascia intendere il titolo che cita una sua celebra canzone, al cantautore Pino Daniele.

Sarà ufficialmente inaugurata venerdì 8 agosto, alle 18, l’area verde attrezzata tra via Turati e via XXIV Maggio a Magliano in Toscana. “Quest’anno, in cui ricorrono dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele – dice il sindaco Gabriele Fusini – abbiamo voluto creare diversi momenti di omaggio e ricordo doverosi nei confronti di un artista molto amato, che ha scelto il nostro territorio come suo luogo di elezione: abbiamo presentato con Pietro Perrone un libro che ricorda la vita di Daniele, gli abbiamo tributato un concerto con l’indimenticabile esecuzione del maestro De Piscopo e, adesso, finalmente tagliamo il nastro di un’area che speriamo accolga, ogni giorno, decide di persone. Finalmente, dopo mesi di lavori, il parco è ultimato e sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno fruirne per fare sport, per stare all’aria aperta o, come ci auguriamo, per incontrarsi, socializzare, condividere”.

L’intervento, del valore complessivo di 62mila euro, “Ha previsto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Chiara Tofanelli - di installare nuovi arredi urbani e dieci postazioni fitness ognuna delle quali dispone anche di un codice Qr che rimanda all’ascolto di altrettanti canzoni di Daniele”. Chi frequenta il parco, quindi, potrà gustarsi, immerso nella natura, pezzi celebri come “Quanno chiove”, “Napule è”, “Je so’ pazzo”, e molti altri.



