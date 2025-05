Terminati i lavori di messa in sicurezza idraulica alle Paduline

Nuovo look e più sicurezza per l'accesso alla zona di Santa Maria

Castiglione della Pescaia: Terminati i lavori di messa in sicurezza idraulica in località Paduline a Castiglione della Pescaia, ai piedi della Panoramica. I lavori di miglioramento del sistema di smaltimento delle acque piovane hanno riguardato la sostituite di vecchie tubazioni, griglie e caditoie stradali con l'inserimento di nuove canalizzazioni, migliorando anche la viabilità in prossimità dello svincolo di accesso alla lottizzazione di Santa Maria.

«Questa zona – dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Susanna Lorenzini – è facilmente soggetta ad allagamenti che ne rendono difficoltosa ed insicura la circolazione; abbiamo effettuato una nuova pavimentazione stradale e nuovi marciapiedi con un asfalto con nuovi sistemi antiscivolo proprio per rendere più fruibile e sicuro l'accesso alla lottizzazione di Santa Maria. Un intervento necessario dal punto di vista idraulico e che ci ha dato l'occasione di intervenire per regolamentare la viabilità in uno degli snodi più percorsi del paese e di accesso ad una zona che sarà sempre più densamente abitata soprattutto d'estate. Riqualificazione idraulica, sicurezza stradale e decoro urbano sono stati quindi gli obiettivi che ci siamo posti nella realizzazione di questa importante opera».

Un intervento da 280mila euro finanziato per la maggior parte con contributo statale e per 60mila euro con risorse proprie derivanti da entrate del Codice della Strada.

«Un intervento di messa in sicurezza ma anche di inclusione - conclude la sindaca Elena Nappi - grazie alla realizzazione di marciapiedi ed attraversamenti accessibili in modo da dare mobilità intorno alla rotatoria a tutti, sia a piedi che in bici. Ogni intervento che viene realizzato ha un occhio rivolto all’abbattimento delle barriere architettoniche, sempre nel rispetto degli spazi disponibili».