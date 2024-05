Politica Teresa Bartoli, Marco Tarquinio, Achille Occhetto a Grosseto parlano del ruolo dell'Unione europea 19 maggio 2024

Grosseto: "L'Europa e il suo ruolo in un mondo acceso da guerre e diseguaglianze", ne discuteranno lunedì 20, a Grosseto alle 18 presso la libreria Palomar, Achille Occhetto e i candidati per il Pd al parlamento europeo Teresa Bartoli e Marco Tarquinio. Occhetto è stato l'ultimo segretario del PCI e fondatore del PDS. Teresa Bartoli, giornalista parlamentare, oggi fa parte dell'assemblea regionale del PD e vive da diversi anni in Maremma. Marco Tarquinio, giornalista politico e per diversi anni direttore di L'Avvenire è impegnato sui temi della pace. Sarà un'occasione importante per interrogarsi sul ruolo che l'Unione europea può e deve avere e discutere le proposte del Pd per portare a compimento il sogno dei padri costituenti.



