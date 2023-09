Cronaca Tentano di rianimarlo, muore in spiaggia 3 settembre 2023

3 settembre 2023 438

438 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Intervento del 118 dell'Asl Tse, attivato alle 10.24 di questa mattina, per un intervento di rianimazione in spiaggia a Castiglione della Pescaia su un paziente tirato fuori dall'acqua. Un uomo di 82 anni che nonostante gli sforzi dei rianimatori è deceduto. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Grosseto, l'ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, l'ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e Pegaso 1. Allertati la Guardia Costiera e i Carabinieri. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Tentano di rianimarlo, muore in spiaggia Tentano di rianimarlo, muore in spiaggia 2023-09-03T12:48:00+02:00 77 it Tentano di rianimarlo, muore in spiaggia a Castiglione della Pescaia PT1M /media/images/20170923100630-18b7b5fe.jpg /media/images/thumbs/x600-20170923100630-18b7b5fe.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Sun, 03 Sep 2023 12:48:00 GMT