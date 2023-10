Tennisti con il cuore grande a Porto Ercole nel torneo “Ghiga per la ricerca”

Monte Argentario: Tanti tennisti con il cuore grande a Porto Ercole, uno dei posti di mare più belli d'Italia, giocheranno dal 14 al 28 ottobre nei Campi polivalenti il Torneo dell'amicizia di doppio maschile per la lotta contro il cancro.



Il presidente dell'ASD "Ghiga per la ricerca" Giampiero Scotto organizzatore dall'evento ricorda lo scopo del sodalizio e i due affezionati tennisti che non ci sono più, Claudio Mazzetti e Fabrizio Greco. Sponsor, condividendo gli scopi del torneo, Solari antincendio e sicurezza e il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, per 35 anni socio del Tennis Club Parioli e promotore del collezionismo di questo sport.

L'ASD "Ghiga per la ricerca" promuove e fa giocare il Tennis all’Argentario e non solo, organizzando competizione tennistiche ed eventi culturali, devolvendo le quote di partecipazione all’AIRC cercando cosi di contribuire a combattere il brutto male.