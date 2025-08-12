Tennis. Trofeo Città di Orbetello, premi parificati per uomini e donne. L'amministrazione: «Un piccolo contributo per dare un impulso al cambiamento»

Orbetello: E' iniziato al circolo tennis l'8° Trofeo Banca Tema - 64° Torneo Città’ di Orbetello e, quest'anno, anche grazie al contributo dell'amministrazione comunale lagunare il montepremi del torneo femminile sono parificati a quelli del torneo maschile.

«L'8° Trofeo Banca Tema - 64° Torneo Città’ di Orbetello, Open di 2° cat. Femminile e Maschile di Tennis con montepremi da 4000€, e' iniziato presso il Circolo Tennis Orbetello – fanno sapere dal circolo sui social - Appuntamento ormai storico della stagione sportiva estiva nella Costa d’Argento, l'edizione 2025 del torneo si presenta con una grande novità': come promesso durante la cerimonia di premiazione della scorsa edizione dal presidente, l'onorevole Giuliano Amato, il montepremi è stato equiparato tra donne e uomini (2000€ ciascuno). Questa scelta è stata fortemente voluta anche dal presidente di Banca Tema, Francesco Carri (Main Sponsor), e dal delegato allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia, i quali hanno sostenuto il Circolo Tennis Orbetello con importanti interventi economici che hanno permesso di aumentare il montepremi e di effettuare il rifacimento della superficie di tutti i campi da tennis».

«Una promessa mantenuta - sottolinea il consigliere delegato allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – un piccolo esempio che spero sia da stimolo anche per future iniziative, in quanto le nostre atlete sono eccellenti e raggiungono risultati che devono essere riconosciuti, in quanto hanno lo stesso valore dei risultati maschili».

Un appuntamento quello del torneo città di Orbetello che ogni anno si conferma per l'altissimo valore sportivo: «La risposta dei giocatori – proseguono dal Circolo Tennis Orbetello - e' stata notevole con 140 iscritti (34 nel femminile e 106 nel maschile) e una presenza di oltre 30 atleti di 2°cat che renderanno spettacolare il gioco in riva alla Laguna. Le gare si svolgeranno dalle 8 alle 22 tutti i giorni fino alle finali di Domenica 24 agosto. Risultati e programmi di gioco saranno consultabili su www.fitp.it/tornei. Informazioni 0564867539, info@ctorbetello.it o facebook.com/circolotennisorbetelloasd»

«Complimenti al Circolo Tennis Orbetello ASD – conclude Poccia - per continuare ogni anno a organizzare questo importante evento che porta decine di giocatori nel nostro territorio, auspicando che dare pari dignità ai premi conferiti alle donne comporti una partecipazione ancora maggiore e che il nostro esempio sia seguito anche da altre realtà del territorio».



