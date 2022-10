Tennis: Rachele Saleppico e Niccolò Chelli sono campioni toscani

Grosseto: Rachele Saleppico e Niccolò Chelli sono campioni toscani.

Rachele Saleppico ha vinto per il secondo anno consecutivo i campionati toscani Under 11: a contendersi l'ambito titolo erano otto bambine provenienti da tutta la Toscana nate nel 2011 divise in due gironi da quattro. A Livorno, al Circolo Atleti Sporting Club, Rachele Saleppico ha superato il proprio girone come prima classificata e poi ha battuto Emma Siregatti di Livorno 6-0 6-1 in semifinale, ed in finale contro Elisa Pieri di Lucca 7-5 6-1 laureandosi campionessa toscana under 11.





A Castiglion Fiorentino invece si sono sfidati al Tennis Club Castiglionese i migliori atleti under 14 qualificati alla fase finale. Divisi in gironi all'italiana e semifinali incrociate abbiamo assistito a incontri di alto livello.

Niccolò Chelli ha vinto il titolo maschile Under 14. Otto ragazzi nati nel 2008 divisi in due gironi si sono sfidati, con Niccolò Chelli che ha superato come primo il proprio girone, per poi vincere la semifinale sia di singolo che di doppio, per poi battere nella finale singolare con il punteggio di 6-4 / 7-5 Filippo Vitale (Arl Centro Sportivo Taddei). E poi la doppietta nel doppio. Stavolta, in coppia con Paita Pavel, ha vinto in finale con il punteggio di 6-4 / 3-6 / 10-3 contro la coppia finalista formata da Filippo Vitale e Pietro Signorini.