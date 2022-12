Tennis: Rachele Saleppico al torneo internazionale di Parigi

Grosseto: I giovani tennisti del Circolo Tennis Grosseto non si fermano neanche durante le festività: Rachele Saleppico infatti è pronta al torneo internazionale di Parigi. Neanche il tempo di digerire il panettone ed il pandoro che Rachele Saleppico è partita, assieme alla maestra Valeria Prosperi, in direzione Parigi.

Nella capitale francese parteciperà al torneo internazionale di primo grado - 34° edizione dell'Open des 10-12 TCBB, che inizierà oggi e durerà fino al primo gennaio. La Fit, su proposta del settore tecnico under 16, ha convocato la giovane tennista grossetana per partecipare a questa prestigiosa manifestazione in programma a Boulogne-Billancourt da domani al primo gennaio. Una grande soddisfazione per la giovane giocatrice del Ct Grosseto, in quanto è stata selezionata insieme ad altri tre bambini per rappresentare una selezione italiana in Francia.

Edoardo Ghiselli (Emilia Romagna), Alessandro Fronza (Trentino), Benedetta Terzoli (Lazio) e Rachele Saleppico (Toscana) rappresenteranno dunque i colori azzurri nella manifestazione Under 12 che negli anni ha visto il trionfo, tra gli altri, di futuri campioni come Justine Henin (1994), Holger Rune (2015), Jelena Ostapenko (2009) e Richard Gasquet (1997). L'Italia è invece salita sul podio del torneo francese in due occasioni: nel 2005 con il secondo posto di Martina Trevisan, bissato dieci anni più tardi da Laura Mair. A supporto della trasferta, e coinvolti nelle attività, sono inoltre presenti tutti i maestri nazionali dei rispettivi ragazzi: Arrigo Ghiselli, Matteo Gotti, Cristiano Minighini e Valeria Prosperi.