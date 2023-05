Tennis: la serie C femminile ha vinto i playoff regionali

Grosseto: La serie C femminile del Circolo Tennis Grosseto ha vinto i playoff regionali ed ora sogna in grande. Ottimo risultato per la formazione in rosa del circolo tennis di via Cimabue che, dopo aver superato il girone di qualificazione come prima, si è qualificata per la fase playoff. Fase dove è partita come testa di serie numero 1 dove ha poi sfidato il circolo di Piancastagnaio in due giornate di gara.

All'andata, in terra amiatina, si è imposta 3-1 la squadra di Piancastagnaio con la vittoria di Matilde Aggravi su Gaia Panari per 6-4 1-6 6-3, quella di Amanda Nai su Anna Nerelli per 6-1 3-6 7-5, di Giulia Costa su Martina Pratesi 5-7 6-1 6-0; vittoria nel doppio per Panrari-Pratesi su Nai-Costa 6-4 6-4. Ma al ritorno, a Grosseto ha vinto 4-1 il team grossetano: Gaia Panari ha battuto Matilde Aggravi 6-3 6-2; Irene Parigi ha perso 6-7 6-2 6-2 contro Amanda Nai; Martina Pratesi ha battuto Giulia Costa 7-5 6-4 e nel doppio Panari-Pratesi hanno vinto 7-6 6-2 su Nai-Costa. La vittoria regionale è valsa quindi la qualificazione al tabellone nazionale che inizierà a fine giugno.

La formazione del Ct Grosseto è ad un passo dal salire in serie B2. Ancora la strada è lunga, ma per il salto di categoria potrebbe bastare vincere una partita all'andata ed una al ritorno.

La formazione grossetana era composta da Gaia Panari, Irene Parigi, Anna Nerelli, Martina Pratesi.