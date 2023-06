Tennis: con l'arrivo di giugno iniziano le volate finali per i campionati a squadre

Grosseto: Con l'arrivo di giugno iniziano le volate finali per i campionati a squadre di tennis. Il Circolo Tennis Grosseto proverà a dire la sua sia nel torneo di serie D2 maschile, sia in ambito giovanile. La formazione di D2, composta da Michele Rosi, Niccolò Chelli, Michele Giovagnoli e Mattia Biagiotti, ha concluso la fase di qualificazione regionale al primo posto nel girone 7 (di cui facevano parte anche Ct Massa Marittima, Tc Ponsacco, Coop Tennis Livorno, Junior Club Next Gen Pietrasanta. I grossetani hanno vinto 4 partite su 4, concludendo al comando il proprio girone, ed ora puntano al salto in D1 maschile attraverso il tabellone regionale ad eliminazione diretta. I grossetani, testa di serie numero 1 del torneo, giocheranno il 18 giugno contro la vincente di Ct Scandicci-Tennis Raffaelli.

A livello giovanile invece il Ct Grosseto ha qualificato diverse squadre ai tabelloni regionali. Ad inizio campionati il circolo di via Cimabue aveva schierato due formazioni di under 12 maschile, una di under 14 maschile, una di under 16 maschile, una di under 12 femminile, una di under 14 femminile, una di under 10 mista (eliminata nel girone di qualificazione). Le altre si sono classificate per il tabellone regionale. L'under 12 maschile, l'under 12 femminile, l'under 14 femminile e l'under 16 maschile adesso sono nei quarti del tabellone regionale e giocheranno per vincere scudetto regionale nel fine settimana.

In foto la squadra D2 maschile ed il maestro Fabio Parigi.