Tennis. I risultati del Torneo Open

Acquapendente: Tennis “made in San Lorenzo Nuovo” protagonista ai primi turni del Torneo Open di Acquapendente. Grazie all’NC Riccardo Mencarino che elimina nella parte alta del tabellone per 6-1/7-6 l’almeno sulla carta più quotato 4.4 Gabriel Castellani.

Nell’altro match in programma tutto secondo pronostico con il 4.4 Umberto Lupi che supera per 7-5/6-3 Francesco Iannariello che aveva superato il primo turno senza neanche sprecare una goccia di sudore (ritiro per infortunio di Christian Casano).