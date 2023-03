Tennis. I grossetani vincono la qualificazione agli internazionali BNL d'Italia

Giovagnoli, Zanaboni, Scali-Palmaverdi e Vellutini-Zigoli hanno vinto il torneo di prequalificazione agli internazionali BNL d'Italia 2023



Grosseto: Si è concluso il Campionato provinciale di quarta categoria di tennis, facente parte del circuito di prequalificazione agli internazionali BNL d'Italia 2023. In ogni provincia viene infatti organizzato un torneo per giocatori di classifica da 4nc a 4.1 la cui partecipazione è riservata ai soli giocatori in possesso di tessera agonistica e tesserati per un circuito della provincia nella quale si disputa il torneo. In base al numero di iscritti potranno accedere al tabellone regionale di conclusione di quarta categoria al massimo tre qualificati.

Il torneo ha avuto un elevato numero di iscritti: 59 nel singolare maschile e 16 nel singolare femminile, 20 coppie nel doppio maschile e 10 coppie nel doppio femminile.

Nel tabellone di singolare maschile la vittoria è andata a Michele Giovagnoli, classe 2007, testa di serie numero uno, che in finale ha vinto 7-6 6-1 contro Gabriele Di Felice; quest'ultimo, classe 2010, ha raggiunto la finale battendo tre giocatori adulti di categoria più elevata. Entrambi i giovani tennisti sono tesserati col Ct Grosseto e allenati dai maestri Fabio Parigi, Giulio China, Valeria Prosperi e Alberto Sarubbi. Semifinali per Luca Marcone e Luca Forconi.

Nel tabellone di singolare femminile la vittoria è andata a Michela Zanaboni, la quale si è imposta 7-6 6-3 su Giulia Presenti; semifinali per Doriana Sabatini e Vanessa Tordi.





Nel tabellone di doppio maschile la vittoria è andata al duo composto da Ezio Scali e Nicolò Palmaverdi, vittoriosi 6-2 6-7 10-3 su Alberto Solari e Massimo Fedolfi. Semifinali per Rossi-Morriconi e Peronaci-Franceschini.





Nel tabellone di doppio femminile invece il successo se lo sono preso Sandra Vellutini e Barbara Zigoli, coppia testa di serie numero uno, vincendo 7-5 6-3 su Teresa Maria Santonastaso e Giulia Presenti. Semifinali per Rosatone-Meoni e Landeschi-Grilli. Un ringraziamento speciale al Giudice arbitro Sara Pennisi per la sua preziosa collaborazione.