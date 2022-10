Tennis: Grosseto si aggiudica la Coppa delle Province AICS 2022

Grosseto: La squadra del Grosseto, capitanata dal maestro Ezio Scali, ha vinto la Coppa delle Province AICS 2022 che si è svolta dal 14 al 16 Ottobre presso gli impianti del The Village padel & tennis Via Davide Lazzeretti.



La Coppa delle Province a Squadre di Tennis per "MAI Classificati" è stata organizzata da AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS della Toscana, il Comitato Provinciale AICS di Grosseto e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis AICS. Un fine settimana che ha visto coinvolte squadre di Roma, Civitavecchia, Lucca, Grosseto, Genova, Perugia, così denominate:

ASD TENNIS DLF CIVITAVECCHIA

ROMA MMTA OASI AICS A

ROMA MMTA OASI - DE ROSSI AICS B

LUCCA DODO VINTAGE

GROSSETO 1

GROSSETO 2

GENOVA

PERUGIA 1 COLETTI

PERUGIA 2 COLETTI

PERUGIA 3 COLETTI

PERUGIA 4 COLETTI

Presenti alla premiazione Mauro Marino, Coordinatore Nazionale AICS Tennis, Marco Coletti e Fabrizio Bianchi della Commissione tecnica nazionale AICS e Marcella Andreini. Presidente Comitato Provinciale AICS Grosseto. Una targa di riconoscimento per l’organizzazione è stata consegnato ai titolari del The Village padel & tennis. La Coppa delle Province di Tennis è una manifestazione a squadre riservata ai giocatori dall’under 14 fino alle categorie senior che non siano Mai stati classificati secondo le classifiche federali FIT.

Gli Insegnanti di Tennis AICS o di altro Ente o Federazione Sportiva, che non abbiano mai ottenuto una classifica superiore a 4.1 o C4 secondo le classifiche FIT, hanno potuto partecipare esclusivamente alla Coppa a Squadre ESIBIZIONE MASTERS vinta dalla squadra di Perugia. I tennisti partecipanti e lo staff dell’organizzazione hanno soggiornato presso l’Hotel (Park Hotel Fattoria La Principina).