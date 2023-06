Tennis, convocazioni per la Coppa Belardinelli

E’ iniziata l’avventura nella Coppa Belardinelli per Rachele Saleppico e Carolina Pacini



Grosseto: La rassegna per selezioni regioni under 11 e 12, in corso a Castel di Sangro, è diventata molto più di un torneo. Si tratta di una delle settimane cruciali per le attività del settore tecnico giovanile, perché unisce competizione, formazione, confronto e raccolta dati. E permette all’ISF di studiare i programmi da proporre successivamente. La Toscana, dopo il secondo posto dello scorso anno e la vittoria nella competizione di doppio, cercherà come primo obiettivo di vincere il proprio girone tra l'altro denominato proprio Musetti per cercare di giocarsi le semifinali di Coppa Belardinelli 2023. Il team toscano è stato inserito con Sicilia, Marche, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Convocate per la manifestazione tennistica giovanile anche due ragazze del Circolo Tennis Grosseto: Rachele Saleppico e Carolina Pacini.

Nella prima giornata, la formazione capitanata da Romeo Tanganelli e Riccardo Rafanelli, affronta il Friuli Venezia Giulia. Ogni regione gioca contro 4 avversarie con una formula che comprende 2 singolari maschili under 12, 1 singolare maschile under 11, 1 singolare femminile under 12, 1 singolare femminile under 11 e, per finire, 2 doppi, uno maschile e uno femminile. Dopodiché, una volta stabilite le quattro regioni vincitrici del girone, si passa all’eliminazione diretta delle semifinali sabato 10 giugno e le finali di domenica 11 (mentre le altre 16 squadre rientrano a casa dopo il quinto giorno).Nel team toscano, come giocatori a Castel di Sangro sono presenti: Mattia Viaggi, Rachele Saleppico, Carolina Pacini, Edoardo Mattioli, Elisa Pieri, Gerardo Simonelli, Tommaso Francesconi, Francesco Menchini, Alessandro Tolomeo, Agnese Calzolai e Lara Depellegrin.