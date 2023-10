Tennis: conclusi i tornei singolari al Marina Sport Center

Marina di Grosseto: Con le finali dei tornei singolari si è conclusa la stagione estiva del Marina Sport Center, un circolo rinnovato da pochi mesi che ha accolto tanti appassionati di tennis. Oltre 50 gli iscritti al tabellone maschile, circa 20 le partecipanti al femminile che si sono dati battaglia sulla terra rossa dell’impianto di Marina di Grosseto.

All’atto conclusivo del torneo maschile sono arrivati Alberto Solari e Simone Medaglini, con la vittoria di quest’ultimo. Nel torneo femminile, invece, Natalie Capannelli ha superato all’atto conclusivo Marusca Carotti. Il percorso dei due tornei, lungo circa un mese, ha visto molte partite intense, ma sempre sotto il segno della sportiva. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nei tornei di doppio, con maschile, femminile e misto, il circolo tennis Marina Sport Center porta a conclusione anche questa prima edizione dei singolari con un bel successo di partecipazione. L’attività del circolo, in ogni caso, proseguirà regolarmente anche nelle prossime settimane, in cui i campi da tennis saranno a disposizione su prenotazione. In cantiere, inoltre, ci sono tante altre iniziative con nuovi tornei programmati nei prossimi mesi.