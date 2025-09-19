Tennis. Concluse le semifinali degli Under 16 femminili, il CT Grosseto domani in finale

Grosseto: Si è svolta presso il Circolo Tennis Grosseto la seconda giornata della fase finale a 8 squadre del Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile 2025.

Nelle semifinali, il Circolo Tennis Grosseto ha battuto il Circolo Tennis Scaligero per 2-0, mentre il Circolo Tennis Dino De Guido si è imposto sul Tennis Training con il punteggio di 2-1.

In particolare, nella semifinale che ha coinvolto il CT Grosseto, Anna Nerelli ha avuto la meglio su Camilla Iannece con il punteggio di 6-1, 6-1, mentre Rachele Saleppico ha regolato con un 6-3, 6-1 Sofia Veggiari.

Domani la finale alle ore 10 tra Circolo Tennis Grosseto e Circolo Tennis Dino De Guido.

Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma SuperTenniX, evoluzione digitale del canale televisivo SuperTennis TV.

Sarà possibile assistere liberamente agli incontri, invitiamo tutti a tifare per le atlete del Circolo Tennis Grosseto domani in via Cimabue, 80.



