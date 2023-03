Tennis Club Viterbo uber alles ad Acquapendente

Acquapendente: Due vittorie ed un piazzamento in finale. Difficile onestamente chiedere di più al Tennis Club Viterbo nel fine settimana aquesiano.

Nel Torneo Open del Boario sotto le strutture coperte dei campi in terra battuta curate magistralmente dal custode Fausto Piazzai, il 2.7 Simone Poeta supera in finale per 7-6/6-0 il pari categoria Diego Fornaci del Tennis Club Perugia mentre nel tabellone femminile la 3.2 Maria Chiara Bastianini supera con un doppio 7-5 la gemella Caterina (entrambe le giocatrici si allenano con maestro del principale Circolo provinciale).





Gli ultimi turni del tabellone fanno svanire le speranze di vedere primeggiare un aquesiano. Il 3.5 Mirco Zucca in forza al Tennis Club 90 Orvieto viene superato con un doppio 6-1 dal pari categoria Riccardo De Rossi. Guadagna punti in classifica anche il 4.1 Stefano Ramacciani che elimina il più quotato 3.5 Fabio Perugini per 6-4/6-3. Niente da fare per entrambi in semifinale in quanto escono con parziali set netti: De Rossi 6-2/6-1 contro Fornaci e Ramacciani 6-1/6-0 contro Poeta. La 3.5 Sofia Porcella e la 4.1 Sabrina Brugiotti si arrendono alle terribili gemelle: la trionfatrice Maria Caterina se la vede brutta (5-7/6-3/6-0 contro la Porcella), mentre Caterina contro la Brugiotti fatica il primo (7-6) ma domina il lo stesso risultato il secondo ed al supertiebreak 10-8 il terzo. secondo (6-1). Nel tabellone limitato di quarta ulteriori progressi per il 4.1 aquesiano Roberto Vinciarelli che raggiunge l’atto finale e lotta strenuamente dovendo comunque cedere al pari categoria Emanuele Coppa. Vinto il primo 6-4 Vinciarelli cede con lo stesso parziale il secondo oltre che il supertiebrak del terzo (10-8).