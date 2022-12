Tennis, Anna Nerelli porta alle finali nazionali la Toscana nella Coppa d'Inverno

Grosseto: Anna Nerelli porta alle finali nazionali la Toscana nella Coppa d'Inverno 2022. La giovane tennista del 2010 del Circolo Tennis Grosseto brilla ancora. Anna Nerelli infatti, tennista titolare per la categoria 2010 con la rappresentativa toscana, ha ben figurato alla Coppa d'Inverno 2022. Ancora un grande risultato per Anna, non tanto per la convocazione, quanto per il cammino vincente con la rappresentativa. La squadra della Toscana infatti, impegnata nel torneo invernale nazionale, ha vinto tutti e tre gli incontri disputati, superando così il girone di qualificazione che si è svolto a Pistoia. La Toscana sarà quindi alle final four che si svolgeranno tra due settimane a Tirrenia. Anna Nerelli ha portato il suo punto nel singolare femminile, dimostrando ancora una volta tutto il suo valore.

Si è conclusa positivamente la fase di qualificazione della "Coppa d’Inverno 2022", quattordicesima edizione della gara a squadre per rappresentative regionali under 14 (riservata alle annate 2009 e 2010) che ha promosso alla Final Four per il titolo - in programma dal 28 al 30 dicembre, al Centro Tecnico Federale di Tirrenia - Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. La Toscana, che ha giocato il suo girone al Tc Pistoia, conclude a punteggio pieno superando 5-1 l'Umbria nell'ultima giornata dopo aver sconfitto 5-1 le Marche e per 6-0 il Friuli Venezia Giulia. Nell'altra sfida le Marche hnno superato 5-1 il Friuli.

La formazione toscana è composta da: Vittoria Vignolini (U14F), Marco Meacci (U14M), Anna Nerelli (U13F), Riccardo Landi (U13M), Asia Basiletti (U14F), Tommaso Capasso (U14M), Bianca Francesconi (U13F), Zeno Roveri (U13M).